Меркушина не удержалась в тройке в гонке преследования на чемпионате Европы, победила немка Гротиан

Украинке не удалось закрепить успех на континентальном первенстве после триумфа в спринте.

В субботу, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде состоялась женская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Украинка Анастасия Меркушина, накануне завоевавшая золото в спринте, стартовала первой, но уже к первому огневому рубежу подошла третьей. Допустив промах в ходе второй стрельбы, украинская биатлонистка выпала из тройки лидеров. На последний круг Меркушина выходила пятой, но, проиграв в скорости, уступила еще две позиции, финишировав в итоге седьмой.

Еще одна украинка Любовь Кипяченкова не завершила гонку, поскольку была снята как круговая после последнего огневого рубежа. Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Билосюк не стартовали.

Чемпионкой Европы в гонке преследования стала немка Селина Гротиан. Второй финишировала шведка Тильда Йоханссон, а замкнула тройку Жилонн Гигонна из Франции.

Результаты женской гонки преследования на чемпионате Европы:

Селина Гротиан (Германия, 0+0+1+0) 30:25.6 Тильда Йоханссон (Швеция, 0+0+0+2) +17.6 Жилонн Гигонна (Франция, 0+0+0+1) +23.6 Ванесса Хинц (Германия, 1+0+0+1) +41.3 Стина Нильссон (Швеция, 0+0+2+2) +56.4 Алина Стремоус (Молдова, 1+0+0+1) +56.4 Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+0+1) +59.9

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Любовь Кипяченкова (Украина, 1+3+3+1) - не финишировала

Напомним, что сегодня также состоится мужская гонка преследования на чемпионате Европы. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 14:30 по Киеву.