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Цымбал сохранил позицию в гонке преследования чемпионата Европы, Соерум завоевал победу

В целом, украинцы неплохо выступили в Швейцарии, подготовившись к предстоящей эстафете.
Сегодня, 15:49
Богдан Цымбал / Getty Images
Богдан Цымбал / Getty Images

В субботу, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках чемпионата Европы по биатлону прошла гонка преследования.

Победу в гонке завоевал Вебьерн Соерум, который обошел соотечественника Эрлена Бьентегора, победившего в спринте днем ранее. Компаию на подиуме им составил еще один норвежец Эндре Стремсгейм.

Тренерский штаб сборной Украины дал отдохнуть некоторым биатлонистам - Артем Прима (27-е место в спринте) и Антон Дудченко (33-е) не вышли на старт. Остальные же прошли всю дистанцию.

Богдан Цымбал, установивший лучший результат в спринте, сумел сохранить свою позицию и финишировать 17-м.

Артем Тищенко продемонстрировал лучший прогресс относительно результата спринта, отыграв сразу 12 позиций. В итоге украинец пришел к финишу 25-м, сразу за Денисом Насыко, который проиграл одну позицию.

А вот Тарас Лесюк за счет провальной стрельбы свалился с 24-го на 34-е место, проиграв победителю более 4 минут.

Чемпионат Европы, Ленцерхайде (Швейцария)
Мужчины, гонка преследования (12,5 км)

1. Вебьерн Соерум (Норвегия) - 34:37.5 (1+0+0+1);
2. Эрлен Бьентегор (Норвегия) +28.1 (0+2+0+0);
3. Эндре Стремсгейм (Норвегия) +1:03.7 (0+0+1+2);
...
17. Богдан Цымбал (Украина) +2:42.7 (0+0+0+2);
24. Денис Насыко (Украина) +3:16.2 (1+1+0+0);
25. Артем Тищенко (Украина) +3:31.2 (0+0+1+1);
34. Тарас Лесюк (Украина) +4:24.5 (2+2+0+2).

Артем Прима, Антон Дудченко - не стартовали.

Напомним, что ранее прошла женская гонка преследования. Анастасия Меркушина, победившая в спринте, к сожалению, не сумела финишировать среди призеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Артем Прима Денис Насыко Артем Тищенко гонка преследования Антон Дудченко Тарас Лесюк Богдан Цымбал

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