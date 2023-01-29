Украина не смогла взять медали смешанной эстафеты на чемпионате Европы

Не лучшим образом для Украины завершилась очередная гонка на ЧЕ.

В швейцарском городе Ленцерхайде состоялась смешанная эстафетная гонка в рамках чемпионата Европы – предпоследний этап турнира.

Состав сборной Украины на смешанную эстафету:

6-1. Анастасия Меркушина

6-2. Юлия Джима

6-3. Артем Прима

6-4. Антон Дудченко

Чемпионка Европы Анастасия Меркушина начала гонку первой и после стрельбы лежа имела идеальный результат, но стоя совершила несколько промахов и потратила время на дополнительные патроны. Передавала она эстафету Джими пяткой.

Титулованная украинка показала неплохой ход, но на стрельбе стоя смазала сразу четыре выстрела – один круг штрафа отбросил Украину от борьбы за медали.

Артем Прима допустил лишь один промах, но хоть и пришел на передачу эстафеты на том же шестом месте, впереди французов лишь на доли секунды.

Последним от Украины уходил Антон Дудченко, фактически начавший свою часть седьмой гонки, смог отыграть две позиции и привезти Украине пятое место.

Победу в эстафете одержали норвежские биатлонисты, на четырех допустившие всего два промаха.

Результаты смешанной эстафеты

Норвегия (0+2) Германия (0+6) Швеция (0+9) Швейцария (1+8) Украина (1+7)

Последней гонкой чемпионата Европы станет одиночная смешанная эстафета. Онлайн-трансляцию которой можно посмотреть на ISPORT.