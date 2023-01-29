iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украина не смогла взять медали смешанной эстафеты на чемпионате Европы

Не лучшим образом для Украины завершилась очередная гонка на ЧЕ.
Сегодня, 12:38

В швейцарском городе Ленцерхайде состоялась смешанная эстафетная гонка в рамках чемпионата Европы – предпоследний этап турнира.

Состав сборной Украины на смешанную эстафету:

6-1. Анастасия Меркушина
6-2. Юлия Джима
6-3. Артем Прима
6-4. Антон Дудченко

Чемпионка Европы Анастасия Меркушина начала гонку первой и после стрельбы лежа имела идеальный результат, но стоя совершила несколько промахов и потратила время на дополнительные патроны. Передавала она эстафету Джими пяткой.

Титулованная украинка показала неплохой ход, но на стрельбе стоя смазала сразу четыре выстрела – один круг штрафа отбросил Украину от борьбы за медали.

Артем Прима допустил лишь один промах, но хоть и пришел на передачу эстафеты на том же шестом месте, впереди французов лишь на доли секунды.

Последним от Украины уходил Антон Дудченко, фактически начавший свою часть седьмой гонки, смог отыграть две позиции и привезти Украине пятое место.

Победу в эстафете одержали норвежские биатлонисты, на четырех допустившие всего два промаха.

Результаты смешанной эстафеты

  1. Норвегия (0+2)
  2. Германия (0+6)
  3. Швеция (0+9)
  4. Швейцария (1+8)
  5. Украина (1+7)

Последней гонкой чемпионата Европы станет одиночная смешанная эстафета. Онлайн-трансляцию которой можно посмотреть на ISPORT.


Статьи по теме

Интер нашел замену лидеру защиты Интер нашел замену лидеру защиты
Новичок Челси: Выбрал этот клуб, потому что мне понравился проект Новичок Челси: Выбрал этот клуб, потому что мне понравился проект
Малиновский высказался о ничьей с Монако Малиновский высказался о ничьей с Монако
"Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика "Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты и одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Европа13:27
Интер нашел замену лидеру защиты
Европа13:06
Новичок Челси: Выбрал этот клуб, потому что мне понравился проект
Европа12:41
Малиновский высказался о ничьей с Монако
Биатлон12:38
Украина не смогла взять медали смешанной эстафеты на чемпионате Европы
Бокс12:13
"Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика
Европа12:01
Эвертон Миколенко заинтересован в шведском нападающем
Футбол11:21
Челси усилился французским защитником
Другие11:15
Российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в Европейских играх-2023
Украина11:11
Под Бахмутом погиб экс-игрок Таврии и запорожского Металлурга
НХЛ10:46
НХЛ: лучшие бомбардиры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK