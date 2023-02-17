Украина определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 18 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира по биатлону-2023 состоятся эстафеты у мужчин и женщин.

Накануне гонок были оглашены составы сборной Украины на предстоящие забеги.

Состав мужской сборной Украины на эстафету:

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитрий Пидручный

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Антон Дудченко

Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира

Состав женской сборной Украины на эстафету:

12-1. Анастасия Меркушина

12-2. Юлия Джима

12-3. Любовь Кипьяченкова

12-4. Елена Билосюк

Отметим, что старт мужской эстафеты запланирован на 12:45 по киевскому времени, а женской - на 16:00 по Киеву.

На ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.