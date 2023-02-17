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Украина определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Обе командные гонки на мировом первенстве состоятся 18 февраля.
Сегодня, 19:10
18 февраля в Оберхофе состоятся эстафеты / Getty Images
18 февраля в Оберхофе состоятся эстафеты / Getty Images

В субботу, 18 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира по биатлону-2023 состоятся эстафеты у мужчин и женщин.

Накануне гонок были оглашены составы сборной Украины на предстоящие забеги.

Состав мужской сборной Украины на эстафету:

  • 9-1.  Артем Прима
  • 9-2.  Дмитрий Пидручный
  • 9-3.  Богдан Цымбал
  • 9-4.  Антон Дудченко

Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира

Состав женской сборной Украины на эстафету:

  • 12-1.  Анастасия Меркушина
  • 12-2.  Юлия Джима
  • 12-3.  Любовь Кипьяченкова
  • 12-4.  Елена Билосюк

Отметим, что старт мужской эстафеты запланирован на 12:45 по киевскому времени, а женской - на 16:00 по Киеву.

На ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

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