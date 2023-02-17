Украина определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону
Обе командные гонки на мировом первенстве состоятся 18 февраля.
В субботу, 18 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира по биатлону-2023 состоятся эстафеты у мужчин и женщин.
Накануне гонок были оглашены составы сборной Украины на предстоящие забеги.
Состав мужской сборной Украины на эстафету:
- 9-1. Артем Прима
- 9-2. Дмитрий Пидручный
- 9-3. Богдан Цымбал
- 9-4. Антон Дудченко
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира
Состав женской сборной Украины на эстафету:
- 12-1. Анастасия Меркушина
- 12-2. Юлия Джима
- 12-3. Любовь Кипьяченкова
- 12-4. Елена Билосюк
Отметим, что старт мужской эстафеты запланирован на 12:45 по киевскому времени, а женской - на 16:00 по Киеву.
На ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.