Джима, Прима и Блашко попали в заявку сборной Украины по биатлону на Кубок мира

Сборная Украины по биатлону выступит на восьмом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

На КМ выступит Артем Тищенко, соревновавшийся на этапах Кубка IBU в Канаде. Что касается лидера сборной Дмитрия Пидручного, он досрочно завершил соревновательный год из-за коронавируса.

Состав Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко

Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко

Напомним, сезон Кубка мира по биатлону продолжится уже восьмым этапом в шведском Эстерсунде. Соревнования начнутся 9 марта и продлятся до 12 числа.

Ранее сообщалось, что Украина второй раз за день провалила концовку и потеряла потенциальную медаль в эстафете.