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Йоханнес Бе проиграл двум немцам, украинцы не попали даже в ТОП-30

В Эстурсунде состоялась первая индивидуальная лыжная гонка.
Сегодня, 17:20
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная мужская гонка.

Ее победителем стал немец Роман Реес с результатом 51:27:2. Вторым стал его соотечественник Юстус Стрелов, а тройку замкнул легендарный Йоханнес Бе.

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Отметим, в данной гонке наши украинцы не вошли даже в топ-30. 37-м закончил Тищенко, 48-м стал Лесюк, а их соотечественники расположились намного ниже.

Кубок мира по биатлону
Эстерсунд. Мужская гонка

1. Роман Реес (Германия) 51:27:2    
2. Юстас Стрелов (Германия) +12.1      
3. Йоханнес Бе (Норвегия) +25

….

38. Артем Тищенко (Украина) +3:26.3
49. Тарас Лесюк (Украина) +4:17.4
52. Богдан Цымбал (Украина) +4:32,2
54. Денис Насыко (Украина) +4:42,6
56. Антон Дудченко (Украина) +4:46,6.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону в сезоне-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон Йоханнес Бе

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