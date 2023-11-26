Йоханнес Бе проиграл двум немцам, украинцы не попали даже в ТОП-30
В воскресенье, 26 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная мужская гонка.
Ее победителем стал немец Роман Реес с результатом 51:27:2. Вторым стал его соотечественник Юстус Стрелов, а тройку замкнул легендарный Йоханнес Бе.
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Отметим, в данной гонке наши украинцы не вошли даже в топ-30. 37-м закончил Тищенко, 48-м стал Лесюк, а их соотечественники расположились намного ниже.
Кубок мира по биатлону
Эстерсунд. Мужская гонка
1. Роман Реес (Германия) 51:27:2
2. Юстас Стрелов (Германия) +12.1
3. Йоханнес Бе (Норвегия) +25
….
38. Артем Тищенко (Украина) +3:26.3
49. Тарас Лесюк (Украина) +4:17.4
52. Богдан Цымбал (Украина) +4:32,2
54. Денис Насыко (Украина) +4:42,6
56. Антон Дудченко (Украина) +4:46,6.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону в сезоне-2023/24.
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