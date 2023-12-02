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Прима: Начало сезона очень тяжелое

Спортсмен признал, что у него есть проблемы со скоростью.
Сегодня, 18:35
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

Артем Прима поделился своими ощущениями после спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, украинский биатлонист провел неудачную гонку, финишировав лишь на 66 месте.

Спортсмен признал, что нашей сборной и ему лично сильно не хватает скорости, и эту проблему нужно будт решать вместе с тренерским штабом.

"Сегодня морозная погода, очень холодно. Тем более, здесь неподалеку озеро, и кажется, что вообще мороз за 20 градусов. Но если говорить о концентрации, то не скажу, что мороз слишком сильно мешал - можно было работать. Ехать было тяжеловато, потому что, разумеется, надышался холодным воздухом.

Что касается стрельбы - то лежа все было хорошо, а на стойку, возможно, немного быстрее подошел, и даже отложил несколько выстрелов, но все равно: два промаха - это очень много для спринта. Да и вообще на финише проигрыш существенный.

Но по общему итогу этапа - не доволен: начало сезона очень тяжелое. Если со стрельбой еще как-то более-менее, а по скорости - стоит еще разбегаться, что-то решать вместе с тренерами", - цитируеет Артема Biathlon.ua.

Напомним, что с результатами мужского спринта вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Прима

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