Пидручный остановился в шаге от ТОП-20 спринта чемпионата мира, который выиграл Легрейд

В целом украинские биатлонисты выступили ниже своего уровня.

В субботу, 10 февраля, в чешском Нове Место состоялась мужская спринтерская гонка чемпионата мира по биатлону 2024 года.

В состав сборной Украины на эту гонку попали Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Мужской спринт начался сразу с Пидручного, следом за которым стартовал итальянец Томаззо Джакомель.

Главной проблемой всех украинцев в этот день был темп: и если Дмитрий с одним промахом сумел финишировать на 21-м месте, то у остальной группы биатлонистов все было куда хуже.

Дудченко был идеален на огневых рубежах, но слабая скорость отбросила его на 39-е место. Прима и дебютант чемпионата мира Лесюк выдали одинаково плохую стрельбу (по три промаха). Как итог: 60-е и 67-е места соответственно.

И если днем ранее за победу боролись одни француженки, сегодня их эстафету подобрали норвежцы. Стурла Легрейд, стартовавший 50-м, сумел опередить результат Йоханнеса Тиннеса Бе на 3,5 секунды. Тройку замкнул Ветле-Сьястад Кристиансен.

Чемпионат мира по биатлону

Спринт (10 км), мужчины

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 25:23,9

2. Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия, 1+0) +3,5

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 1+0) +18,6

...

21. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +2:05,0

39. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:59,8

60. Артем Прима (Украина, 1+2) +3:37, 4

67. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:53,4

Чемпионат мира по биатлону продолжится в воскресенье, 11 февраля, когда пройдут мужская и женская гонки преследования.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок чемпионата мира по биатлону 2024 года.

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