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Озвучена причина отсутствия Примы в составе сборной Украины по биатлону

Спортсмен определится со своим будущим в ближайшие недели.
Сегодня, 17:45
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько объяснил отсутствие Артема Примы в составе сборной.

По его словам, 36-летний биатлонист думает над завершением карьеры.

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"Артем Прима - он в составе спортсменов. Но он обращался ко мне по поводу того, что уже возраст, который ставит перед ним личный вопрос о том, продолжать ли спортивную карьеру. Он планирует оставаться в биатлоне и останется там. Артем - невероятно трудолюбивый и ответственный спортсмен, хочу сказать только хорошие слова относительно его отношения к работе.

Конечно, мы никого ни к чему не можем принуждать, но посмотрим. Прима остается спортсменом в национальной команде по биатлону, но по поводу его дальнейших выступлений определимся в следующие недели", - приводит слова Крулько Суспільне Спорт.

Напомним, ранее был объявлен состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Прима сборная Украины по биатлону

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