Сборная Украины впервые в истории выиграла смешанную эстафету на юниорском Кубке IBU

В пятницу, 15 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Юниорского Кубка IBU состоялась смешанная эстафета.

Победителем гонки стала сборная Украины, которую представляли Степан Кинаш, Владислав Чихарь, Александра Меркушина и Елена Городная.

Украинская команда, использовав семь дополнительных патронов, завоевала золотые медали с результатом 1:09:58,2.

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Украинцы практически на 14 секунд опередили команду Германии, которая стала второй. Замкнули тройку призеров итальянцы.

Эта победа стала первой в истории для Украины в смешанной эстафете на юниорском Кубке IBU.

Риднау. Юниорский Кубок IBU. Смешанная эстафета

Украина (0+7) 1:09:58,2 Германия (0+7) +13,9 Италия (0+5) +51,9 Франция (2+14) +1:15,1 Словения (1+13) +3:31,5 Чехия (1+11) +3:53,7

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