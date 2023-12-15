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Сборная Украины впервые в истории выиграла смешанную эстафету на юниорском Кубке IBU

Украинские биатлонисты стали триумфаторами гонки в итальянском Риднау.
Сегодня, 13:50
Елена Городная / Getty Images
Елена Городная / Getty Images

В пятницу, 15 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Юниорского Кубка IBU состоялась смешанная эстафета.

Победителем гонки стала сборная Украины, которую представляли Степан Кинаш, Владислав Чихарь, Александра Меркушина и Елена Городная.

Украинская команда, использовав семь дополнительных патронов, завоевала золотые медали с результатом 1:09:58,2.

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Украинцы практически на 14 секунд опередили команду Германии, которая стала второй. Замкнули тройку призеров итальянцы.

Эта победа стала первой в истории для Украины в смешанной эстафете на юниорском Кубке IBU.

Риднау. Юниорский Кубок IBU. Смешанная эстафета

  1. Украина (0+7) 1:09:58,2
  2. Германия (0+7) +13,9
  3. Италия (0+5) +51,9
  4. Франция (2+14) +1:15,1
  5. Словения (1+13) +3:31,5
  6. Чехия (1+11) +3:53,7

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2023/24.

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