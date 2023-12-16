Украину в масс-стартах третьего этапа Кубка мира представят пять биатлонистов

В Ленцерхайде выступят четыре украинки и один украинец.

В воскресенье, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону состоятся женский и мужской масс-старты.

В этих гонках выступят по 30 лучших биатлонистов: топ-25 в общем зачете и еще пять лучших по результатам на конкретном этапе среди тех, кто не входит в перечень первых 25-и.

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Украину в первых масс-стартах нынешнего сезона представят пять спортсменов. В женскую гонку отобрались Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Кристина Дмитренко. Биатлонистки выйдут на старт дистанции в 13:30 по киевскому времени.

В мужском масс-старте выступит Дмитрий Пидручный. Начало гонки запланировано на 15:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2023/24.

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