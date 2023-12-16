Норвежцы во главе с Йоханнесом Бе взяли весь подиум в пасьюте, Пидручный - лучший из украинцев

В субботу, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 после женской гонки преследования также состоялся пасьют у мужчин.

Соревнования завершились доминированием норвежских биатлонистов, которые заняли весь пьедестал почета. После второго места в спринте успех в гонке преследования праздновал Йоханнес Бе, преодолев дистанцию за 32:30.0.

Вторым в пасьюте стал Эндре Стремсгейм с отставанием от лидера практически в 25 секунд, а замкнул тройку призеров Стурла Легрейд.

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Лучшим среди украинских биатлонистов на 20-м месте стал Дмитрий Пидручный, который сумел на две позиции улучшить свой результат по сравнению со спринтом.

Артем Прима и Тарас Лесюк свои позиции ухудшили, финишировав 52-м и 53-м соответственно.

Ленцерхайде. Гонка преследования. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+2+0) 32:30.0 Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+0+0+1) +24.7 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) +29.1

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20. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2+1+0) +2:07.5

52. Артем Прима (Украина, 2+1+1+2) +5:00.7

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+2) +5:24.1

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2023/24.

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