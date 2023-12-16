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Бреза-Буше оформила золотой дубль в Ленцергайде, Меркушина - лучшая из украинок

В Швейцарии состоялась гонка преследования.
Сегодня, 14:18

В субботу, 16 декабря, в Ленцергайде, Швейцария продолжился третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24. В рамках соревновательного дня состоялась гонка преследования у женщин.

Победительницей заезда стала француженка Жюстин Бреза-Буше, которая и выиграла спринт. Девушка прошла гонку преследования с двумя промахами, но она все равно смогла оформить золотой дубль.

Второе место заняла ее соотечественница Жюлья Симон. Она отстала от победительницы на 25 секунд. Тройку лучших замкнула норвежка Марит Исхол Скоган.

Лучшими из украинок стали Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Девушки приехали к финишу на 10 и 12 местах соответсвенно.

Ленцергайде. Гонка преследования. Женщины

  1. Жустин Бреза-Буше (1+0+1+1+1) 27:31,0
  2. Жюлья Симон (0+0+2+0) +25,2
  3. Марит Исхол Скоган (0+2+0+0) +1:13,6

...
10.  Анастасия Меркушина (0+0+1+0) +1:49,6
12.  Ирина Петренко (0+0+0+1) +1:58,9
18.  Юлия Джима (0+0+1+1+1) +2:36,8
29.  Кристина Дмитренко (0+0+0+2) +3:14,7

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок биатлонного сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима Анастасия Меркушина Ирина Петренко Кристина Дмитренко

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