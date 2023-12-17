Йоханнес Бе выиграл заключительную гонку в году, Пидручный - пятый с конца в масс-старте

В Ленцерхайде завершился третий этап Кубка мира по биатлону.

В воскресенье, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась последняя гонка в 2023 году - мужской масс-старт.

После успеха во вчерашней гонке преследования победу в сегодняшнем старте также праздновал Йоханнес Бе. Норвежский биатлонист с двумя промахами преодолел дистанцию за 35:00.1.

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Второе и третье места на подиуме заняли его соотечественники Йоханнес Дале и Тарьей Бе соответственно.

Украину в масс-старте представлял только Дмитрий Пидручный. Украинец среди 30 лучших биатлонистов продемонстрировал пятый с конца результат, придя к финишу на 26-м месте.

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Ленцерхайде. Масс-старт. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1+0) 35:00.1 Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+0+1) +14.6 Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +21.8

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26. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+1+1) +2:57.5

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