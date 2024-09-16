Джошуа назвал свою цель на бой с Дюбуа

Британец рассказал, как пройдет его вечер после поединка.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился целями на предстоящий бой c чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, он готовит сюрприз своему соотечественнику.

"В этом бою я хочу сделать, что-то совершенно иное. Моя цель - сосредоточиться, выполнить работу и завершить миссию.

После этого я отправлюсь домой с чемпионским поясом и всем, что к нему прилагается. У меня нет никаких эмоций. Есть только работа и миссия, которую нужно выполнить", - приводит слова британца Sky Sports.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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