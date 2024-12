Пидручный стал 15-м в спринте в Хохфильцене, еще два украинца финишировали в очках

Victory number 10 in Hochfilzen! Once again, Johannes moves into the victory lane in Austria 🔥 🥇🇳🇴 Johannes Thingnes Boe 🥈🇳🇴 Sturla Holm Laegreid 🥉🇫🇷 @fabien_claude1 (welcome back! 💪) 📷Yevenko/IBU pic.twitter.com/mllBfMzJcl

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...