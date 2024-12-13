Пидручный стал 15-м в спринте в Хохфильцене, еще два украинца финишировали в очках

Победителем гонки на втором этапе Кубка мира стал Йоханнес Бе.

В пятницу, 13 декабря, в первый соревновательный день второго этапа Кубка мира-2024/25 по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась спринтерская гонка среди мужчин.

Из четырех вышедших на старт украинских биатлонистов лучший результат продемонстрировал Дмитрий Пидручный, который с одной незакрытой мишенью финишировал в итоге на 15-м месте.

Еще двум украинским биатлонистам удалось завершить гонку в зачетной зоне: Виталий Мандзин и Антон Дудченко, допустив по одному промаху при стрельбе, стали 33-м и 39-м соответственно.

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Богдан Цымбал, имея в пассиве две ошибки на огневых рубежах, пришел к финишу 88-м.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе, а следом за ним на подиуме расположился соотечественник Стурла Легрейд. В первой пятерке финишировали еще два представителя Норвегии Эндре Стремсгейм и Вебйорн Соэрум, а разбавил скандинавскую компанию своим третьим местом француз Фабьен Клод.

Victory number 10 in Hochfilzen! Once again, Johannes moves into the victory lane in Austria 🔥



🥇🇳🇴 Johannes Thingnes Boe

🥈🇳🇴 Sturla Holm Laegreid

🥉🇫🇷 @fabien_claude1 (welcome back! 💪)



📷Yevenko/IBU pic.twitter.com/mllBfMzJcl — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 13, 2024

Кубок мира. Хохфильцен

Спринтерская гонка. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 24:23.1 Стурла Легрейд (Норвегия 0+0) +4.2 Фабьен Клод (Франция, 0+0) + 6.8 Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0) +7.4 Вебйорн Соэрум (Норвегия, 0,2) +19.9

...

15. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +59.0

33 Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:33.7

39. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +1:45.1

88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +3:09.5

В субботу, 14 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене продолжится женской и мужской гонками преследования.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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