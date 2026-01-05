iSport.ua
Игра Забарного в парижском дерби получила низкие оценки

Получил оценки ниже 6 за матч.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В воскресенье, 4 января, состоялось парижское дерби, в котором принял участие защитник Илья Забарный.

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 70 минут. За проведенное на поле время в матче против Парижа защитник получил худшую оценку в составе своей команды.

Защитник сборной Украины за игру отдал 91% точных передач (32/35), выиграл 50% дуэлей (1/2), сделал 1 отбор, 2 выноса, 1 перехват, 2 подбора, 3 потери мяча, заработал пенальти в свои ворота и получил желтую карточку.

Статистический портал WhoScored оценил его игру в 5,7 балла, а Sofascore - в 5,9 балла.

