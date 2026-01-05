Лидс подтвердил трагическую гибель болельщика перед матчем с Ман Юнайтед

В воскресенье, 5 января, прошел матч 20-го тура АПЛ, Манчестер Юнайтед в гостях сыграл вничью с Лидсом.

Однако перед началом игры болельщик хозяев трагически скончался. Издание Mirror со ссылкой на пресс-службу Лидса сообщило о смерти фаната.

По имеющейся информации, через три часа после завершения матча болельщик скончался на стадионе перед матчем с Манчестер Юнайтед, несмотря на оказанную неотложную медицинскую помощь.

Отмечается, что никакие дополнительные подробности о погибшем или обстоятельствах его смерти не разглашаются.

