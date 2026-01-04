iSport.ua
Лидс оформил самую долгую беспроигрышную серию за 25 лет

"Павлины" не проигрывают семь матчей подряд.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Лидс / Getty Images
Лидс / Getty Images

Лидс под руководством Даниэля Фарке может переписать клубную историю.

Напомним, что накануне "павлины" в домашнем матче сыграли вничью с Манчестер Юнайтед.

Таким образом беспроигрышная серия Лидса составила семь матчей, из которых команда два и пять раз сыграла в ничью.

В последний раз клуб имел подобную серию в 2001 году. Тогда команда под руководством Дэвида О’Лири не проиграла 13 матчей подряд.

Ранее также сообщалось, что невероятную серию оформил хавбек Брайтона.

