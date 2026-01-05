iSport.ua
Украинцы зажгли на Балеарах. Оценки Ваната и Цыганкова

Украинский дуэт принес Жироне выездную победу в Ла Лиге.
Сегодня, 08:27       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В воскресенье, 4 января, Жирона переиграла на выезде Мальорку.

Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли в стартовом составе, провели на поле весь матч без замен и сумели отличиться, забив по голу.

Украинский нападающий Ванат за игру оформил гол с пенальти, совершил 18 касаний мяча, отдал 9 точных передач из 11 (82%), нанес 1 удар в створ с xG 0,79, выиграл 1 единоборство из 4, допустил 4 потери мяча, совершил 2 фола и заработал 1 на себе, а также сделал 1 перехват.

В свою очередь Цыганков забил гол, совершил 65 касаний мяча, отдал 39 точных передач из 45 (87%), сделал 1 ключевой пас, выполнил 4 неточных навеса и 2 неточные длинные передачи, нанес 1 удар в створ и 1 удар мимо ворот. Его общий xG составил 0,13. Также в активе Виктора 1 успешная попытка дриблинга из 3, 3 выигранных единоборства из 7, 15 потерь мяча, 1 совершенный и 1 заработанный фол, 1 вынос, 1 заблокированный удар соперника и 1 отбор.

Статистический портал Sofascore оценил игру Виктора Цыганкова в 7,6 балла, а Владислава Ваната — в 7,3 балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Владислав Ванат

