Без Пидручного: сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по биатлону

Семь мужчин и восемь женщин поедут на европейское первенство в итальянском Мартелло 29 января-2 февраля. Представители Украины на уровне Кубка мира сразятся только в эстафетах, сообщает Суспильне Спорт.

В заявку попали Анастасия и Александра Меркушины, Дарья Чалик, Лилия Стеблина и Анна Кривонос. В свою очередь на эстафету заявлены Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная.

В участники мужских соревнований попали Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Денис Насыко. На старт же в эстафете выйдут Антон Дудченко, Виталий Мандин и Тарас Лесюк.

Не попал в заявку лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. На этапе Кубка мира в Антхольце он заболел. Теперь ветеран будет готовиться к чемпионату мира в швейцарском Ленцерхайде (с 12 февраля).

Кстати, сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете в Антхольце.

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