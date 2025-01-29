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Пуфф триумфовала в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, украинки за пределами топ-15

Украинские биатлонистки посредственно начали европейское первенство 2025 года.
Сегодня, 14:19
Йоханна Пуфф / Getty Images
Йоханна Пуфф / Getty Images

22-летняя немка Йоханна Пуфф финишировала первой на 15-километровой дистанции. На четырех огневых рубежах она ушла от промахов и почти на 10 секунд опередила соотечественницу Марлен Фихтнер.

Дополнила подиум шведка Анна-Карин Хайденберг. Она, в отличие от немецких биатлонисток, промахнулась трижды. Однако благодаря скорости хода сумела завоевать бронзовую награду.

Цвета Украины защищало пятеро спортсменок. Лучший результат показала Лилия Стеблина. Она допустила промахи (2) только на первой стойке и финишировала на 18-й позиции.

Чемпионат Европы Мартелло, Италия
Женщины, индивидуальная гонка

1. Йоханна Пуфф (0+0+0+0) 46:06,4
2. Марлен Фихтнер (0+0+0+0) +9,5
3. Анна-Карин Хайденберг (1+1+0+1) +18,0
...
18. Лилия Стеблина (0+2+0+0) +3:07,4
29. Анастасия Меркушина (2+0+0+1) +4:00,9
30. Александра Меркушина (1+1+0+1) +4:02,5
31. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:09,6
41. Дарья Чалык (0+1+1+2) +4:43,8

 

Напомним, сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете в Антхольце.

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