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Наставник Ариса: Динамо - команда с громким именем в Украине, игравшая много лет в ЛЧ и ЛЕ

Апостолос Терзис отметил, что его коллектив еще не приступил к изучению киевлян.
Сегодня, 16:44
Апостолос Терзис
Апостолос Терзис

Наставник греческого Ариса Апостолос Терзис, с подопечными которого Динамо Киев сыграет в рамках квалификации Лиги конференций, поделился мыслями о украинском клубе.

По словам Терзиса, он пока мало, что может сказать о столичной команде, ведь еще не приступал к их изучению.

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"Сложный соперник. Все, что я могу сказать - это то, что Динамо - команда с громким именем в своей стране, которая много лет играла на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Завтра мы начнем изучать Динамо, - заявил специалист.

Отметим, что матчи Динамо и Ариса пройдут 10 и 17 августа соответственно. Первый матч станет для коллектива Мирчи Луческу гостевым, а ответный номинально домашним и пройдет в Бухаресте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Арис

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