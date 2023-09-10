Лидер сборной Франции может пропустить ближайший матч сборной

Сборная Франции недавно одержала победу над Ирландией в рамках квалификации на ЧЕ-2024 со счетом 2:0.

Теперь подопечным Дидье Дешама предстоит провести товарищеский матч против Германии, где, вероятно, надо играть без одного из своих лидеров, а именно Тео Эрнандеса, который получил травму в уже упомянутой игре отбора.

Тео повредил икроножную мышцу и его состояние перед следующем матчем вызывает вопросы. Известно, что травма несерьезная, но возможность сыграть будет оценена лишь перед матчем.

Также примечательно, что в матче могут не сыграть одноклубники Тео в лице Оливье Жиру и Майка Меньяна, которые тоже еще восстанавливаются от травмы.

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