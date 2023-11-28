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Сайнс и Перес - в числе лидеров по общей стоимости аварий в сезоне-2023

Стали известны примерные цифры того, в какую цену обошлись командам Формулы 1 аварии их пилотов.
Вчера, 20:58
Серхио Перес и Карлос Сайнс / Getty Images
Серхио Перес и Карлос Сайнс / Getty Images

Совсем недавно завершился сезон Формулы 1 2023 года. Как и в предыдущих двух сезонах чемпионом мира стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Аварии - то, что всегда обращает внимание болельщиков к заездам. И временами они слишком дорого обходятся командам. И так как сезон-2023 подошел к концу, стало известно, кто и на какую сумму в общей сложности разбивал свои болиды.

Как сообщает Sportskeeda, главным крэшером 2023 года стал Логан Сарджент, из-за которого Уильямс потратил на ремонт машины 4,3 миллиона долларов. Он с заметным отрывом опередил Карлоса Сайнса из Феррари (3,6 миллиона) и Серхио Переса из Ред Булл (3,2 миллиона), которые расположились в тройке "лидеров".

Стоит отметить, что меньше всего проблем своей команде доставил как раз-таки чемпион Ферстаппен (345 тысяч).

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Вот примерные затраты команд на ремонт болидов всех пилотов:

  1. Логан Сарджент (Уильямс) - 4 333 000 долларов
  2. Карлос Сайнс (Феррари) - 3 644 000
  3. Серхио Перес (Ред Булл) - 3 224 000
  4. Эстебан Окон (Альпин) - 2 999 000
  5. Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 2 834 000
  6. Алекс Албон (Уильямс) - 2 786 000
  7. Кевин Магнуссен (Хаас) - 2 576 000
  8. Пьер Гасли (Альпин) - 2 426 000
  9. Оскар Пиастри (МакЛарен) - 2 271 000
  10. Шарль Леклер (Феррари) - 1 914 000
  11. Нико Хюлькенберг (Хаас) - 1 557 000
  12. Ник Де Врис/Даниэль Риккардо (Альфа Таури) - 1 522 000
  13. Ландо Норрис (МакЛарен) - 1 452 000
  14. Юки Цунода (Альфа Таури) - 1 255 000
  15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) - 1 207 000
  16. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 880 000
  17. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 830 000
  18. Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 700 000
  19. Джордж Расселл (Мерседес) - 670 000
  20. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 345 000

В конце концов, Уильямс потратил больше всех на ремонт (7,1 миллиона), в то время как Мерседес - меньше всех (1,55 миллиона).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл Карлос Сайнс Серхио Перес

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