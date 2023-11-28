Сайнс и Перес - в числе лидеров по общей стоимости аварий в сезоне-2023

Стали известны примерные цифры того, в какую цену обошлись командам Формулы 1 аварии их пилотов.

Совсем недавно завершился сезон Формулы 1 2023 года. Как и в предыдущих двух сезонах чемпионом мира стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Аварии - то, что всегда обращает внимание болельщиков к заездам. И временами они слишком дорого обходятся командам. И так как сезон-2023 подошел к концу, стало известно, кто и на какую сумму в общей сложности разбивал свои болиды.

Как сообщает Sportskeeda, главным крэшером 2023 года стал Логан Сарджент, из-за которого Уильямс потратил на ремонт машины 4,3 миллиона долларов. Он с заметным отрывом опередил Карлоса Сайнса из Феррари (3,6 миллиона) и Серхио Переса из Ред Булл (3,2 миллиона), которые расположились в тройке "лидеров".

Стоит отметить, что меньше всего проблем своей команде доставил как раз-таки чемпион Ферстаппен (345 тысяч).

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Вот примерные затраты команд на ремонт болидов всех пилотов:

Логан Сарджент (Уильямс) - 4 333 000 долларов Карлос Сайнс (Феррари) - 3 644 000 Серхио Перес (Ред Булл) - 3 224 000 Эстебан Окон (Альпин) - 2 999 000 Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 2 834 000 Алекс Албон (Уильямс) - 2 786 000 Кевин Магнуссен (Хаас) - 2 576 000 Пьер Гасли (Альпин) - 2 426 000 Оскар Пиастри (МакЛарен) - 2 271 000 Шарль Леклер (Феррари) - 1 914 000 Нико Хюлькенберг (Хаас) - 1 557 000 Ник Де Врис/Даниэль Риккардо (Альфа Таури) - 1 522 000 Ландо Норрис (МакЛарен) - 1 452 000 Юки Цунода (Альфа Таури) - 1 255 000 Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) - 1 207 000 Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 880 000 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) - 830 000 Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 700 000 Джордж Расселл (Мерседес) - 670 000 Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 345 000

В конце концов, Уильямс потратил больше всех на ремонт (7,1 миллиона), в то время как Мерседес - меньше всех (1,55 миллиона).

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