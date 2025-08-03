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Автоспорт

Украинский пилот впервые добыл победу в рамках формульных серий

Александр Бондарев триумифировал в Имоле.
Сегодня, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Александр Бондарев / x.com/pilot_bondarev
Александр Бондарев / x.com/pilot_bondarev

Пилот Премы Александр Бондарев выиграл свой первый Гран-при в Формуле-4.

Украинец взял поул на Гран-при Италии, но большую часть гонки шел вторым. Ближе к финишу Бондарев воспользовался слип-стримом, взял лидерство, и уверенно довел гонку до победы.

Для Александра это был первый поул и первая победа в карьере. Впервые в Формуле заиграл гимн Украины.

Напомним, что 16-летний Александр Бондарев - пилот Премы и участник юниорской программы Уильямс.

Напомним, что сейчас проходит Гран-при Венгрии.

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