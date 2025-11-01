iSport.ua
Рованпера - о переходе в Формулу: Готов к тому, что вначале мне надерут зад

Фин готов к вызовам.
Сегодня, 16:50       Автор: Андрей Безуглый
Калле Рованпера / Getty Images
Калле Рованпера / Getty Images

Двукратный чемпион мира по WRC Калле Рованпера поделился ожиданиями от своего перехода в формульные серии.

Напомним, что 25-летний фин неожиданно объявил о завершении карьеры в ралли и переходе в Супер Формулу. После этого гонщик намерен добиться повышения до Формулы-1.

При Рованпера понимает, что ему вряд ли будет просто начать гонять в новом для себя классе.

Я фактически начну все с нуля, так что вначале я буду довольно далеко, знаю. Морально я готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть. Если бы такого не случилось, то это было бы странно.

Мне нравится этот вызов. Нравится то, с чем приходится иметь дело, приятно начать все с нуля и освоить новые навыки. Будет интересно

Ранее также сообщалось, что Либерти Медиа готовит большие изменения в правилах.

