Украинский пилот выиграл WSK Champions Cup и получил новый контракт

Украинский пилот Александр Бондарев выиграл Кубок чемпионов WSK 2024.

Пилот, выступающий за Прему, сумел занять подиумы во всех четырех раундах турнира, а в финале обошел бельгийца Эйкманса и стал чемпионом.

Отметим, что Према входит в академию Уильямс, а ранее Кубок чемпионов выигрывал действующий пилот команды из Гроу Логан Сарджент.

Команда не стала долго думать, и уже на следующий день заключила с юным картингистом новый контракт. Бондарев будет защищать цвета Премы в сезоне-2024.

🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨



We are delighted to confirm that recent WSK Champions Cup winner Oleksandr Bondarev will compete with the PREMA karting team for the full 2024 season, representing the @WilliamsRacing Driver Academy 🙌

Looking forward to the year together! 💪🙏… pic.twitter.com/9wLHaOKt3h