"Оба были великолепными": Паркер оценил победу Усика над Фьюри

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолюта дивизиона.

Новозеландский боксер отметил, что оба соперника подарили фанатам настоящее зрелище.

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"Усик был великолепен. На самом деле они оба были великолепными. Они выложились на все сто, и Усик взял верх, но я считаю, что это был очень близкий бой. У обоих парней были свои моменты в этом поединке. Было здорово смотреть и стать частью этого боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Я всегда в команде Фьюри, но бой был близким. Он мог закончиться вничью или в пользу Тайсона, но завершился победой Усика. Так что поздравляю Усика. Он чертовски хороший боец. Все, чего он добился в боксе, действительно поражает", - сказал Паркер в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком.

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