Валенсия - Жирона 1:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 19.05.2024

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги Жирона завоевала выездную победу над Валенсией со счетом 3:1.

В первом тайме Виктор Цыганков ассистировал Савио, который открыл счет в матче. После перерыва Артем Довбик забил свой 21-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, после чего украинский тандем спровоцировал автогол в исполнении Ярека Гасеровски.

На последних минутах "летучие мыши" отыграли один мяч после того, как Пепелу успешно реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Валенсия - Жирона в тридцать седьмом туре Ла Лиги:

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Валенсия - Жирона 1:3

Голы: Пепелу, 84 (пен.) - Савио, 32, Довбик, 58, Гасеровски, 67 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 2/89 - 2/49

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 20 - 19

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 10 - 8

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье (Коррея, 46), Москера, Озкачар (Гайя, 61 (Алмейда, 72)), Гасеровски - Диего Лопес, Пепелу, Герра, Канос - Дуро (Федерико, 46), Мари (Яремчук, 61).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Э. Гарсия (Хуанпе, 68), Давид Лопес, Блинд - Эррера (Валери, 73), А. Гарсия, Мартин - Цыганков (Порту, 68), Довбик (Стуани, 79), Савио (Хастин, 73).

Предупреждения: Фулькье, Коррея.

Источник: MEGOGO

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