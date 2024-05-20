iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Валенсия - Жирона 1:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 19.05.2024

Команда под руководством Мичела завоевала бронзовые медали чемпионата Испании.
Сегодня, 00:36
Ченк Озкачар и Артем Довбик / Getty Images
Ченк Озкачар и Артем Довбик / Getty Images

В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги Жирона завоевала выездную победу над Валенсией со счетом 3:1.

В первом тайме Виктор Цыганков ассистировал Савио, который открыл счет в матче. После перерыва Артем Довбик забил свой 21-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, после чего украинский тандем спровоцировал автогол в исполнении Ярека Гасеровски.

На последних минутах "летучие мыши" отыграли один мяч после того, как Пепелу успешно реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Валенсия - Жирона в тридцать седьмом туре Ла Лиги:

Читай также: Рома в меньшинстве обыграла Дженоа Малиновского

Валенсия - Жирона 1:3
Голы: Пепелу, 84 (пен.) - Савио, 32, Довбик, 58, Гасеровски, 67 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 2/89 - 2/49
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 20 - 19
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 10 - 8

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье (Коррея, 46), Москера, Озкачар (Гайя, 61 (Алмейда, 72)), Гасеровски - Диего Лопес, Пепелу, Герра, Канос - Дуро (Федерико, 46), Мари (Яремчук, 61).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Э. Гарсия (Хуанпе, 68), Давид Лопес, Блинд - Эррера (Валери, 73),  А. Гарсия, Мартин - Цыганков (Порту, 68), Довбик (Стуани, 79), Савио (Хастин, 73).

Предупреждения: Фулькье, Коррея.

ИсточникMEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Ла Лига Роман Яремчук Виктор Цыганков Жирона артем довбик

Статьи по теме

Покер Серлота в ворота Лунина в обзоре матча Вильярреал - Реал Покер Серлота в ворота Лунина в обзоре матча Вильярреал - Реал
Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании
Плей-офф НБА: Индиана встретится с Бостоном в финале Востока, Денвер и Миннесота поспорят за место в финале Запада Плей-офф НБА: Индиана встретится с Бостоном в финале Востока, Денвер и Миннесота поспорят за место в финале Запада
Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА01:05
Плей-офф НБА: Индиана встретится с Бостоном в финале Востока, Денвер и Миннесота поспорят за место в финале Запада
Европа01:01
Беринчик - двенадцатый чемпион чемпион мира по боксу из Украины
Европа00:36
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Украина00:20
Бомбардиры УПЛ: Ванат лидер, Филиппов догнал Герреро и Гуцуляка
Украина00:18
Таблица УПЛ: Днепр-1 и Рух - главные претенденты на еврокубки, продолжается борьба за выживание
Украина00:15
УПЛ: команды завершили матчи предпоследнего тура
Европа00:04
Лилль не смог обыграть Ниццу, упустив место в основной части новой Лиги чемпионов
Вчера, 23:52
Европа23:52
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа23:43
Покер Серлота в ворота Лунина в обзоре матча Вильярреал - Реал
Европа23:38
Рома в меньшинстве обыграла Дженоа Малиновского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK