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Рома - Дженоа 1:0 Обзор и результат матча Серии А 19.05.2024

Римляне добыли крайне непростые три очка.
Вчера, 23:38
Рома - Дженоа / Getty Images
Рома - Дженоа / Getty Images

В воскресенье, 19 мая, в рамках 37-го тура Серии А Рома принимала Дженоа. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил форвард "волков" Ромелу Лукаку. Бельгиец отличился на 79-й минуте встречи.

Источник: Getty Images

Отметим, украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский впервые после травмы вышел на поле в самой концовке, не сумев отличиться результативными действиями.

После 37 туров Серии А Рома занимает шестое место с 63-мя очками, а Дженоа идет на 11-й строчке, набрав 46 баллов.

Статистика матча Рома - Дженоа 37-го тура Серии А

Рома - Дженоа 1:0

Гол: Лукаку, 79

Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 0.26
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 21 - 9
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 10 - 10
Угловые: 6 - 3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома дженоа Серия А

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