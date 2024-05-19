Рома - Дженоа 1:0 Обзор и результат матча Серии А 19.05.2024

В воскресенье, 19 мая, в рамках 37-го тура Серии А Рома принимала Дженоа. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил форвард "волков" Ромелу Лукаку. Бельгиец отличился на 79-й минуте встречи.

Источник: Getty Images

Отметим, украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский впервые после травмы вышел на поле в самой концовке, не сумев отличиться результативными действиями.

После 37 туров Серии А Рома занимает шестое место с 63-мя очками, а Дженоа идет на 11-й строчке, набрав 46 баллов.

Статистика матча Рома - Дженоа 37-го тура Серии А

Рома - Дженоа 1:0

Гол: Лукаку, 79

Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 0.26

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 21 - 9

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 10 - 10

Угловые: 6 - 3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!