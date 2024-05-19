Рома - Дженоа 1:0 Обзор и результат матча Серии А 19.05.2024
Римляне добыли крайне непростые три очка.
В воскресенье, 19 мая, в рамках 37-го тура Серии А Рома принимала Дженоа. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил форвард "волков" Ромелу Лукаку. Бельгиец отличился на 79-й минуте встречи.
Отметим, украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский впервые после травмы вышел на поле в самой концовке, не сумев отличиться результативными действиями.
После 37 туров Серии А Рома занимает шестое место с 63-мя очками, а Дженоа идет на 11-й строчке, набрав 46 баллов.
Статистика матча Рома - Дженоа 37-го тура Серии А
Рома - Дженоа 1:0
Гол: Лукаку, 79
Ожидаемые голы (xG): 0.52 - 0.26
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 21 - 9
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 10 - 10
Угловые: 6 - 3
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