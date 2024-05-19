Валенсия - Жирона 1:3: обзор матча и результат игры 19.05.2024

В воскресенье, 19 мая, на Месталье прошел матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Валенсия и Жирона.

Роман Яремчук остался в запасе "летучих мышей", а вот игроки гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли на поле с первых минут. Они же организовали все три гола своей команды.

В середине первого тайма вингер с фланга прострелил в штрафную, где Савио с близкого расстояния замкнул передачу.

После перерыва Иван Мартин прорвался к воротам и нанес удар, который в итоге оказался голевой передачей на Довбика - украинский форвард с метра отправил мяч в уже пустые ворота.

Источник: Getty Images

А вскоре Цыганков мог отличиться ассистом на Довбика: Виктор с острого угла навесил на Артема, но тот не достал мяч, который пролетел мимо него. На это явно не рассчитывал Ярек Гасеровски, ведь мяч рикошетом от него влетел в ворота Георгия Мамардашвили.

За несколько минут до этого на замену вышел Яремчук, но единственный гол хозяев поля забил не он - в конце матча Пепелу реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Жирона хоть и победила, но она потеряла шансы занять второе место чемпионата Испании, так как свой матч выиграла Барселона, опережающая соседей на четыре очка за тур до финиша. Валенсия в свою очередь ни за что не борется: девятое место и 48 баллов.

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Статистика матча Валенсия - Жирона 37-го тура Ла Лиги

Валенсия - Жирона 1:3

Голы: Пепелу, 84 (пен.) - Савио, 32, Довбик, 58, Гасеровски, 67 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 2/89 - 2/49

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 20 - 19

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 10 - 8

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье (Коррея, 46), Москера, Озкачар (Гайя, 61 (Алмейда, 72)), Гасеровски - Диего Лопес, Пепелу, Герра, Канос - Дуро (Федерико, 46), Мари (Яремчук, 61).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Э. Гарсия (Хуанпе, 68), Давид Лопес, Блинд - Эррера (Валери, 73), А. Гарсия, Мартин - Цыганков (Порту, 68), Довбик (Стуани, 79), Савио (Хастин, 73).

Предупреждения: Фулькье, Коррея.

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