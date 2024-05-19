Барселона - Райо Вальекано 3:0 Обзор и результат матча Ла Лиги 19.05.2024
В воскресенье, 19 мая, в рамках 37-го тура Ла Лиги Барселона принимала Райо Вальекано. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.
Каталонцы вышли вперед уже на третьей минуте усилиями Роберта Левандовски. Ассист на свой счет записал хавбек Ламин Ямаль.
Во второй половине игры дублем уже отличился полузащитник Педри, забив дважды в ворота соперника в течение всего трех минут.
Данная победа гарантировала Барселоне второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а Райо Вальекано занимает 16-ю строчку, набрав 38 баллов.
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано 37-го тура Ла Лиги
Барселона - Райо Вальекано 3:0
Голы: Левандовски, 3, Педри, 72, 75
Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.33
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 14 - 14
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 9 - 5
Угловые: 7 - 5
Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Эспино, Гарсия, Паласон, Сисс, Оскар Валентин, Де Фрутос, Камельо.
Предупреждения: Ямаль (10), Мумин (23), Рафинья (31), Кубарси (37), Оскар Валентин (50).
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