iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона - Райо Вальекано 3:0 Обзор и результат матча Ла Лиги 19.05.2024

Каталонцы укрепились на второй строчке испанского чемпионата.
Вчера, 21:56
Барселона - Райо Вальекано / Getty Images
Барселона - Райо Вальекано / Getty Images

В воскресенье, 19 мая, в рамках 37-го тура Ла Лиги Барселона принимала Райо Вальекано. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Каталонцы вышли вперед уже на третьей минуте усилиями Роберта Левандовски. Ассист на свой счет записал хавбек Ламин Ямаль.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры дублем уже отличился полузащитник Педри, забив дважды в ворота соперника в течение всего трех минут.

Данная победа гарантировала Барселоне второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а Райо Вальекано занимает 16-ю строчку, набрав 38 баллов.

Статистика матча Барселона - Райо Вальекано 37-го тура Ла Лиги

Барселона - Райо Вальекано 3:0

Голы: Левандовски, 3, Педри, 72, 75

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.33
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 14 - 14
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 9 - 5
Угловые: 7 - 5

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Эспино, Гарсия, Паласон, Сисс, Оскар Валентин, Де Фрутос, Камельо.

Предупреждения: Ямаль (10), Мумин (23), Рафинья (31), Кубарси (37), Оскар Валентин (50).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Райо Вальекано Ла Лига

Статьи по теме

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Покер Серлота в ворота Лунина в обзоре матча Вильярреал - Реал Покер Серлота в ворота Лунина в обзоре матча Вильярреал - Реал
Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании
Результативные действия Цыганкова и Довбика принесли Жироне бронзовые медали Ла Лиги Результативные действия Цыганкова и Довбика принесли Жироне бронзовые медали Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:36
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Украина00:20
Бомбардиры УПЛ: Ванат лидер, Филиппов догнал Герреро и Гуцуляка
Украина00:18
Таблица УПЛ: Днепр-1 и Рух - главные претенденты на еврокубки, продолжается борьба за выживание
Украина00:15
УПЛ: команды завершили матчи предпоследнего тура
Европа00:04
Лилль не смог обыграть Ниццу, упустив место в основной части новой Лиги чемпионов
Вчера, 23:52
Европа23:52
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа23:43
Покер Серлота в ворота Лунина в обзоре матча Вильярреал - Реал
Европа23:38
Рома в меньшинстве обыграла Дженоа Малиновского
Бокс23:20
Жена Фьюри публично поддержала боксера после поражения от Усика
Олимпийские виды23:15
Украина завоевала первое командное "золото" в сезоне на Кубке мира по фехтованию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK