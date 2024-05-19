Барселона - Райо Вальекано 3:0 Обзор и результат матча Ла Лиги 19.05.2024

Каталонцы укрепились на второй строчке испанского чемпионата.

В воскресенье, 19 мая, в рамках 37-го тура Ла Лиги Барселона принимала Райо Вальекано. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Каталонцы вышли вперед уже на третьей минуте усилиями Роберта Левандовски. Ассист на свой счет записал хавбек Ламин Ямаль.

Источник: Getty Images

Во второй половине игры дублем уже отличился полузащитник Педри, забив дважды в ворота соперника в течение всего трех минут.

Данная победа гарантировала Барселоне второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а Райо Вальекано занимает 16-ю строчку, набрав 38 баллов.

Статистика матча Барселона - Райо Вальекано 37-го тура Ла Лиги

Барселона - Райо Вальекано 3:0

Голы: Левандовски, 3, Педри, 72, 75

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.33

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 9 - 5

Угловые: 7 - 5

Барселона: тер Штеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Эспино, Гарсия, Паласон, Сисс, Оскар Валентин, Де Фрутос, Камельо.

Предупреждения: Ямаль (10), Мумин (23), Рафинья (31), Кубарси (37), Оскар Валентин (50).

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