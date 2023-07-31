iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Украинец впервые получил титул чемпиона Европы по картингу

Впервые в истории украинец получил титул чемпиона Европы по картингу.
Сегодня, 15:20

Им стал Александр Бондарев, партнёром которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, занимающийся становлением молодого поколения, поддерживая инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Финальный раунд Чемпионата Европы состоялся в минувшие выходные на итальянском треке Cremona Circuit. 

В категории OK Junior, в которой выступает украинец Бондарев, принял участие 81 лучший картингист из разных уголков мира.

На итальянском треке украинец финишировал на третьей позиции и завоевал подиум в 4-м этапе FIA Karting European Championship.

Подиум в Испании, две победы в Чехии и Дании и подиум в Италии принесли Александру Бондареву абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023 года.

Награждение Александра как победителя Чемпионата Европы 2023 состоится в декабре на общей церемонии FIA вместе с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году.


Статьи по теме

Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно
Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком
Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы
Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 119:00
Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно
Бокс18:50
Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком
Европа18:29
Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы
Украина18:10
Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда
Украина18:05
Ворскла подписала бразильского нападающего
Формула 118:01
Сайнс обвинил Пиастри в аварии, которая испортила Гран-при Бельгии обоим гонщикам
Бокс17:30
Бокс: расписание боев
Европа17:25
Дембеле согласовал контракт с ПСЖ, теперь клубы должны договариваться
Бокс17:18
Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа
Европа16:51
Тен Хаг: Я не имею ничего против Магуайра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK