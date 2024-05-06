В NASCAR произошел самый плотный финиш в истории

В воскресенье, 5 мая, состолся этап NASCAR AdventHealth 400.

Гонка завершилась самым плотным финишем в истории. Кайл Ларсон и Крис Бушер практически одновременно пересекли черту на этапе NASCAR Cup в Канзасе.

It doesn't get closer than this. pic.twitter.com/7TesjOJWao — NASCAR (@NASCAR) May 6, 2024

Запись показала, что Бушер опередил соперника на 0.001 секунды, однако судьи, после просмотра эпизода, отдали победу Ларсону.

Официальный отрыв Кайла в протоколе составляет те же 0,001 секунды – это самая маленькая разница между лидерами на финише в истории NASCAR с момента введения электронного хронометража.

Также напомним, что на этих выходных состоялось Гран-при Майами, с результатами которого мы можете ознакомиться на нашем сайте.

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