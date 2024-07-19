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Автоспорт

Xiaomi представила прототип спортивной версии своего электромобиля

SU7 Ultra уже скоро окажется на Нюрбургринге.
Вчера, 22:43
SU7 Ultra / Xiaomi
SU7 Ultra / Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила прототип своего первого гоночного электромобиля.

Компания взяла ранее представленный SU7 и переработала его для участия в гонках. Новая версия получила название SU7 Ultra.

Джерело: Xiaomi
Джерело: Xiaomi

Машина полноприводная, оснащена установкой из трех двигателей общей мощностью до 1548 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 1,97 секунды, до 200 км/ч — за 5,96 секунды. Максимальная скорость — 350 км/ч. При остановке с 100 км/ч до нуля тормозной путь составит 25 м. Вес машины — 1900 кг.

Уже в октябре этого года авто примет участие в гонке на легендарном Нюрбургринге. Однако сейчас неизвестно, поступит ли SU7 Ultra в продажу и будет ли вообще налажено серийное производство.

Джерело: Xiaomi
Джерело: Xiaomi

Джерело: Xiaomi
Джерело: Xiaomi

Напомним, что в этот уик-энд проходит Гран-при Венгрии.

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