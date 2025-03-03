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Автоспорт

ФИА внесла два очень важных измения в правила, чтобы прикрыть "серые зоны"

Это касается старта с пит-лейн и аварий.
Сегодня, 17:35
Getty Images
Getty Images

ФИА внесла изменения в правила накануне старта нового сезона, пишет Autosport.

Изменения направлены на то, чтобы прикрыть некоторые "серые зоны" в правилах.

Первое касается старта с пит-лейн. Ранее пилот, стартовавший с пит-лейн, начинал гонку, как только пелотон проезаж мимо выезда.

По новым правилам, пилоты обязаны будут проехать установочный круг, а затем уже вернуться вернуться на пит-лейн.

Второе же изменение более масштабное. Теперь, при повреждении болида, маршалл может приказать команде немедленно убрать пилота с трассы.

В качестве примера был приведет случай с Серхио Пересом на Гран-при Канады. Мексиканец попал в серьезную аварию, но решил закончить круг и доехать до боксов, разбрасывая по трассе куски болида.

Стюарды посчитали, что Чеко получил приказ от команды не пустить на трассу сейфти-кар и не мешать тем самым Максу. Чтобы не допустить повторения подобного, маршалл может приказать команде немедленно убрать болид с трассы.

Ранее также Хэмилтон рассказал, в чем разница между двигателями Феррари и Мерседес.

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