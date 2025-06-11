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Автоспорт

Формула-1 отказалась от проведения общей презентации в следующем сезоне

Ивент имел четкие цели, которые были выполнены.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Формула-1 не будет проводить общую презентацию ливрей.

Напомним, что перед началом текущего сезона впервые в истории серии все команды показали новые ливреи на одном большом мероприятии.

Как утвердждается, презентация была крайне успешной по всем показателям, и боссы Формулы остались довольно.

Однако перед следующим сезоном было решено не проводить общую презентацию. Как утверждается, на такое решение повлияли два фактора.

Во-первых, прошлый ивент был приурочен конкретно к 75-летию серии, а во-вторых, команды будут сосредоточены на подготовке к новому регламенту, а потому не стоит лишний раз их нагружать.

Ранее также сообщалось, что пилот Индикара решил не переходить в Формулу-1.

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