Ферстаппен оценил шансы на свое чемпионство в сезоне F1

Путь к титулу в Ф1 становится трудным.
Сегодня, 14:15       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился своими мыслями о том, сможет ли он выиграть этот сезон Формулы-1.

"Отрыв от первого места велик. Как я уже говорил, мне нужно идеально проводить гоночные уикенды, чтобы получить шанс. Уикенд в Мехико мы не смогли провести идеально. И это только усложняет задачу.

Возможна ли победа в чемпионате? Статистически - да. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся гонки. Если мы этого не сделаем, то не выиграем и титул".

Напомним, что в личном зачёте пилотов отставание Ферстаппена от Ландо Норриса составляет 36 очков.

Следующее Гран-при пройдёт в Бразилии с 7 по 9 октября.

