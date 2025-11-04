iSport.ua
Формула-1 объяснила, почему столько внимания на трансляции было уделено девушкам в паддоке

Операторы стараются показать атмосферу.
Сегодня, 18:17       Автор: Андрей Безуглый
В Формуле-1 ответили на претензции пилотов касательно трансляций.

Напомним, что ранее работу операторов критиковал Фернандо Алонсо, когда его борьба с Хэмилтоном осталась вне кадра. А после Мексики высказался и Карлос Сайнс, недовольный тем, что больше времени уделялось девушкам в паддоке, а не происходящему на трассе.

По словам директора Ф-1 по трансляциям и медиа Дина Локка, они пытаются показать зрителям не только непосредственно гонку, но и ее атмсосферу.

Некоторые комментарии по этому поводу были вырваны из контекста. Во время гонки мы показывали происходящее вне трассы три раза – причем даже не во время каких-то важных событий на треке.

Мы отвечаем за то, чтобы передать всю атмосферу мероприятия: стараемся показать не только события на трассе, но и вокруг нее. Это включает кадры со стартовой решетки, фанатов или церемонию на подиуме.

Если бы мы показывали только события на треке, то вы бы даже не знали, на какой трассе проходит гонка. Нам повезло, что многие автодромы обладают собственной атмосферой – например, Абу-Даби, Остин или Монца. Нам нужно передать эту атмосферу

Ранее также Серхио Перес заявил, что готов к возвращению.

