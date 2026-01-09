iSport.ua
ФИА проведет встречу с командами касательно спорных двигателей

Федерация рассчитывает добиться понимания.
Сегодня, 19:42       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

ФИА запланировала встречу с мотористами касательно спорных силовых установок, сообщает The Race.

Напомним, что двигатели Мерседес и Ред Булл вызвалли скандал, так как сумели обойти ограничение на степень сжатия, заявенное в новом регламенте.

По самым скромным подсчетам, им удалось добиться прибавки в 14 л.с., что даст около 0,3.-0,4 секунды с круга. Сразу после обнародования этого факта совместную жалобу в ФИА подали Ауди, Феррари и Хонда.

Федерация приняла решение разрешить использование спорных двигателей как минимум в предстоящем сезоне. На встрече этот вопрос будет основным, так как противники имеют свои мысли на этот счет.

ФИА намерена внести правки в правила уже в сезоне-2027, однако остальные команды требуют, чтобы они были внесены уже во время летнего перерыва.

Ранее также сообщалось, что легендарный болид Михаэля Шумахера уйдет с молотка.

 

