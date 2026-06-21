Умер бывший пилот Формулы-1, спасший Лауду из пожара

Гай Эдвардс ушел в 83 года.

В возрасте 83 лет умер бывший пилот Формулы-1 Гай Эдвардс.

Гонщик провел 17 Гран-при в Формуле-1, выступая за Хилл, Хескет и БРМ. Также являлся трехкратным участником Ле-Мана.

Огромную популярность Эдвардс получил за спасение Ники Лауды в 1976 году.

Напомним, что на Гран-при Германии австрийский пилот попал в страшную аварию, в результате которой его болид загорелся. Эдвардс вместе с Бреттом Лангером, Харальдом Эртлем и Артуро Мерцарио были теми, кто спас гонщика из горящего болида.

За свои действия Эдвардс был удостоен Медалью королевы за отвагу.

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