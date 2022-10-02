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Автоспорт

Расселл начнет Гран-при Сингапура с пит-лейна

Команда решила использовать провальную квалификацию для смены силовой установки.
Сегодня, 15:22
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images
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Во время квалификации Гран-при Сингапура пилот Мерседес Джордж Расселл не смог выйти из К2, квалифицировавшись лишь одиннадцатым.

Взвесив все за и против "серебряные стрелы" решили полностью заменить двигатель на болиде британского гонщика.

В связи с этим Расселл будет стартовать с пит-лейна, передает официальный сайт Формулы 1. Так что можно рассчитывать на его прорыв по ходу гонки.

Обычно после такой замены пилот стартует с конца стартовой решетки, однако Мерседес произвели замену без согласования с технической делегацией ФИА.

А вот сам Гран-при Сингапура начнется только в 16:05 по киевскому времени - старт гонки пришлось отложить из-за сильного дождя на Марина Бей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 мерседес Гран-при Сингапура джордж расселл
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