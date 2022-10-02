Алонсо - рекордсмен Формулы 1 по количеству проведенных Гран-при

Испанец побил рекорд Кими Райкконена, который совсем недавно завершил карьеру.

Фернандо Алонсо является одним из оставшихся долгожителей Формулы 1. И как заявлял сам испанец, он пока что не собирается останавливаться.

А на Гран-при Сингапура ему покорился новый рекорд. Гонка на Марина Бей стала для 41-летнего Фернандо 350-й в карьере, что является новым рекордом Формулы 1.

Ранее рекорд принадлежал чемпиона мира 2007 года Кими Райкконену, на счету которого 349 выходов на старт. Напомним, что Айсмен завершил карьеру по окончанию прошлого сезона.

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В нынешней кампании Фернандо Алонсо занимает девятое место в личном зачете пилотов, имея в активе 59 очков.