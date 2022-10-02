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Перес получил штраф, но сохранил победу на Гран-при Сингапура

Чеко удалось нарастить отрыв в конце гонки, благодаря чему даже штраф не лишил его заслуженного триумфа.
Сегодня, 21:25
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images
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Гран-при Сингапура завершился доминантной победой представителя Ред Булл Серхио Переса. Мексиканец после обгона Шарля Леклера еще до первого поворота ни на секунду не упускал лидерство, завоевав свою четвертую победу в карьере.

Однако ее могли отобрать из-за одного инцидента. Во время того, как на трассе находилась машина безопасности, Чеко приблизился к ней настолько, что нарушил правила. При этом дирекция гонки решила вынести вердикт уже после заезда.

В итоге Серхио был "награжден" 5-секундным штрафом. Но так как Леклер отстал от него на 7,595 с, Перес даже со штрафом сохранил победу.

Это особенно обидно для Шарля Леклера, так как пилот Феррари начал сильно отставать только на последних кругах Гран-при.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл Серхио Перес Гран-при Сингапура
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