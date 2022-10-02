Перес получил штраф, но сохранил победу на Гран-при Сингапура

Чеко удалось нарастить отрыв в конце гонки, благодаря чему даже штраф не лишил его заслуженного триумфа.

Гран-при Сингапура завершился доминантной победой представителя Ред Булл Серхио Переса. Мексиканец после обгона Шарля Леклера еще до первого поворота ни на секунду не упускал лидерство, завоевав свою четвертую победу в карьере.

Однако ее могли отобрать из-за одного инцидента. Во время того, как на трассе находилась машина безопасности, Чеко приблизился к ней настолько, что нарушил правила. При этом дирекция гонки решила вынести вердикт уже после заезда.

В итоге Серхио был "награжден" 5-секундным штрафом. Но так как Леклер отстал от него на 7,595 с, Перес даже со штрафом сохранил победу.

BREAKING: Sergio Perez remains the winner of the 2022 Singapore Grand Prix! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Uwcg8ip7wg — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Это особенно обидно для Шарля Леклера, так как пилот Феррари начал сильно отставать только на последних кругах Гран-при.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.