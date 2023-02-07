В Альфа Ромео надеются на успех нового болида

7 февраля Альфа Ромео провели презентацию новой ливреи и нового болида, члены команды уверены, что команду ждет успех в новом сезоне.

Пилот команды Валттери Боттас рассказал, что новый болид существенно лучше прошлогодней модели. Как минимум на симуляторе C43 показал себя превосходно.

"Судя по показателям на симуляторе, машина стала более универсальной, а не просто быстрой на медленных автодромах. В прошлом сезоне нас сильно ограничивала максимальная скорость, нагрузка и баланс на высоких скоростях. В теории ситуация должна сильно улучшиться. Посмотрим", – заявил гонщик Альфа Ромео.

Также оптимистично высказался и технический директор команды Жан Моншо. По его словам команде наконец удалос преодолеть проблемы с надежностю болида. В прошлом сезоне у Альфа Ромео было немало сходов из-за проблем с шасси и силовой установкой от Феррари.

"Мы выявили причину и убеждены, что трудности остались позади. Работа над надежностью – наш приоритет. Кроме этого, мы надеемся и вполне уверены, что наши друзья в Маранелло также сделали большой шаг вперед. Это сдерживало команду: у нас восемь сходов, четыре или пять штрафов из-за элементов силовой установки", - заявил Моншо.

Напомним, что с презентациями болидов других команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.