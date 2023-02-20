На Гран-при Австралии хотят сделать четыре зоны DRS

Альберт-Парк второй год подряд пытаются сделать интересней.

На Гран-при Австралии в сезоне-2023 хотят сделать четыре зоны DRS, пишет Motorsportweek.

Боссы трассы хотели изменить конфигурацию еще в прошлом году, но тогда от четвертой зоны пришлось отказаться из-за соображений безопасности.

В этом году они хотят попробовать снова, при этом организаторы объявили, что уже согласовали изменения с FIA.

Учитывая, что прошлом году это изменение откатили после пятничных тестов, неизвестно, повториться ли ситуация в этом году.

Напомним, что Гран-при Австралии станет третьей гонкой сезона и запланирован на 2 апреля. С полным календарем Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.