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Автоспорт

Расселл не уверен, что Мерседес попадет в тройку в Бахрейне

Пилот ожидает борьбу между Феррари и Астон Мартин.
Сегодня, 18:41
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл прокомментировал возможный исход Гран-при Бахрейна.

Британец считает, что Ред Булл с Максом Фертсаппеном - безоговорочный фаворит, а за второе место развернется борьба между Феррари и Астон Мартин.

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Мерседес же, по мнению пилота, будет немного позади, однако есть надежда, что "серебряные стрелы" смогут показать достойный уровень на первом Гран-при сезона.

"Вероятно, эти три дня тестов прошли не так гладко, как нам бы того хотелось. Однако полученные знания улучшат позиции команды на первом Гран-при сезона.

Тем не менее, мне кажется, будет совершенно справедливо отметить, что в этот уик-энд Ред Булл находится в своей лиге. При этом, вероятно, нас ждет интересная борьба за второе место между Феррари и Астон Мартин, – приводит слова Расселла Sky Sports.

Отметим, что эксперты Формулы-1 убеждены, что Мерседес все же сумеет занять третье место.

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