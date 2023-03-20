Скандальный подиум в Саудовской Аравии стал 100-м в карьере Алонсо

Этот подиум Фернандо прекрасно запомнит по многим причинам.

Гран-при Саудовской Аравии был лишь вторым этапом в сезоне Формулы 1 2023 года, однако он уже задал планку скандальности.

После финиша стюарды наградили Фернандо Алонсо, финишировавшего третьим, 10-секундным штрафом, который затем был отменен - 41-летний испанец сохранил за собой третье место по итогам гонки.

Примечательно, что для Алонсо данный подиум стал 100-м в карьере. В истории Ф1 он лишь шестой гонщик, пробивший подобную планку.

ТОП-10 пилотов по количеству подиумов: