Скандальный подиум в Саудовской Аравии стал 100-м в карьере Алонсо
Этот подиум Фернандо прекрасно запомнит по многим причинам.
Гран-при Саудовской Аравии был лишь вторым этапом в сезоне Формулы 1 2023 года, однако он уже задал планку скандальности.
После финиша стюарды наградили Фернандо Алонсо, финишировавшего третьим, 10-секундным штрафом, который затем был отменен - 41-летний испанец сохранил за собой третье место по итогам гонки.
Примечательно, что для Алонсо данный подиум стал 100-м в карьере. В истории Ф1 он лишь шестой гонщик, пробивший подобную планку.
Fernando Alonso. The Centurion. 💯#SaudiArabianGP #F1 @alo_oficial pic.twitter.com/pD4LPgzrNk— Formula 1 (@F1) March 19, 2023
ТОП-10 пилотов по количеству подиумов:
- Льюис Хэмилтон - 191 подум
- Михаэль Шумахер - 155
- Себастьян Феттель - 122
- Ален Прост - 106
- Кими Райкконен - 103
- Фернандо Алонсо - 100
- Айртон Сенна - 80
- Рубенс Баррикелло - 68
- Дэвид Култхард - 62
- Валттери Боттас - 62