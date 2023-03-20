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Автоспорт

Скандальный подиум в Саудовской Аравии стал 100-м в карьере Алонсо

Этот подиум Фернандо прекрасно запомнит по многим причинам.
Сегодня, 01:11
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Гран-при Саудовской Аравии был лишь вторым этапом в сезоне Формулы 1 2023 года, однако он уже задал планку скандальности.

После финиша стюарды наградили Фернандо Алонсо, финишировавшего третьим, 10-секундным штрафом, который затем был отменен - 41-летний испанец сохранил за собой третье место по итогам гонки.

Примечательно, что для Алонсо данный подиум стал 100-м в карьере. В истории Ф1 он лишь шестой гонщик, пробивший подобную планку.

ТОП-10 пилотов по количеству подиумов:

  1. Льюис Хэмилтон - 191 подум
  2. Михаэль Шумахер - 155
  3. Себастьян Феттель - 122
  4. Ален Прост - 106
  5. Кими Райкконен - 103
  6. Фернандо Алонсо - 100
  7. Айртон Сенна - 80
  8. Рубенс Баррикелло - 68
  9. Дэвид Култхард - 62
  10. Валттери Боттас - 62
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари макларен рено Фернандо Алонсо Астон Мартин Альпин Гран-при Саудовской Аравии

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