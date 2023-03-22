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Расселл заявил, что обновлений болида стоит ждать лишь в Имоле

Нескоро мы вновь увидим сильный Мерседес.
Сегодня, 22:11
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл рассказал, когда стоит ожидать более-менее серьезных изменений болида.

Британец считает, что команда обновит болид не раньше этапа в Имоле. Напомним, что Гран-при Эмилии-Романьи пройдет в середине мая.

"Вероятно, обновления стоит ждать в Имоле. Возможно, какие-то новинки можно подготовить и раньше, но команды всегда с опаской тестируют их на трассах городского типа.

Нам нужно взвесить варианты. Учитывая уже допущенные ошибки, мы не будем торопиться с подготовкой обновлений – если только не будем на 120% уверены в том, что они сработают. К тому же, чем дольше ждешь – тем больше будет скачок, так что нужно взвешивать все за и против", - цитирует Расселла Autosport.

Кроме того пилот выдал немало комплиментов в адрес Ред Булл, заявив, что такого отрыва одной команды не было в Формуле-1 последние лет восемь. Однако Мерседес все равно планирует побеждать уже в этом сезоне.

Напомним, ранее Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес джордж расселл

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